Слышали взрыв. В Днепре сгорели несколько автомобилей - фото

Фото: 34.ua

1 декабря ночью в центре Днепра сгорели три автомобиля по проспекту Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели установили, что на временной остановке загорелся легковой автомобиль BMW, пламя перекинулось на рядом расположенные машины.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Огонь повредил капот, моторный отсек, двигатель и салон BMW, капот, двигатель и передние колеса автомобиля Subaru, а также переднее колесо и двери автомобиля Nissan. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Погибших и пострадавших нет.

Местные СМИ сообщают, что жители дома перед пожаром услышали характерный взрыв.