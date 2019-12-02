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Слышали взрыв. В Днепре сгорели несколько автомобилей - фото

Слышали взрыв. В Днепре сгорели несколько автомобилей - фото - Фото
Фото: 34.ua
02.12.2019, 09:41

В результате инцидента погибших и пострадавших нет

1 декабря ночью в центре Днепра сгорели три автомобиля по проспекту Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели установили, что на временной остановке загорелся легковой автомобиль BMW, пламя перекинулось на рядом расположенные машины.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Огонь повредил капот, моторный отсек, двигатель и салон BMW, капот, двигатель и передние колеса автомобиля Subaru, а также переднее колесо и двери автомобиля Nissan. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Погибших и пострадавших нет.

Местные СМИ сообщают, что жители дома перед пожаром услышали характерный взрыв.

  • 11 сентября в селе в Киевской области в результате возгорания были уничтожены несколько домов и автомобилей. 
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взрыв пожар фото днепр автомобиль
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