В селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фото

В селе в Киевской области в результате возгорания были уничтожены несколько домов и автомобилей. Подробности происшествия рассказал руководитель ГСЧС Украины Николай Чечеткин.
По его информации, пожар произошел в Любимовке Вышгородского района. На площади 700 кв. метров сгорели три жилых дома, столько же хозяйственных построек и автомобили. "Имеем также и причину: вместе с мусором люди едва не сожгли населенный пункт", - добавил чиновник.
Обошлось без пострадавших.
В пресс-службе ГСЧС рассказали, что информация о пожаре поступила ближе к 17 часам - изначально горела сухая трава. За полтора часа огонь удалось локализовать.
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