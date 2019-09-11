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11.09.2019, 22:46

В селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фото

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В селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фото
В селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фото
В селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фотоВ селе под Киевом из-за пожара сгорели несколько домов: фото

"Вместе с мусором люди едва не сожгли населенный пункт", - пояснил глава ГСЧС Украины

В селе в Киевской области в результате возгорания были уничтожены несколько домов и автомобилей. Подробности происшествия рассказал руководитель ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

По его информации, пожар произошел в Любимовке Вышгородского района. На площади 700 кв. метров сгорели три жилых дома, столько же хозяйственных построек и автомобили. "Имеем также и причину: вместе с мусором люди едва не сожгли населенный пункт", - добавил чиновник.

Обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что информация о пожаре поступила ближе к 17 часам - изначально горела сухая трава. За полтора часа огонь удалось локализовать.

  • Ранее сегодня из-за возгорания сухой травы едва не загорелись склады с боеприпасами в Калиновке Винницкой области. Там также пожар удалось потушить.

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Теги: пожар, дома, трава, ГСЧС
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