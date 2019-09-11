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11.09.2019, 16:15

Генштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализован

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Генштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализованГенштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализованГенштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализован
Генштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализованГенштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализованГенштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализован
Генштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализованГенштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализованГенштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализован

Угрозы для военных и местных жителей нет, заверяют в ГШ

Генеральный штаб Вооруженных сил опубликовал фото с места пожара на военном арсенале в Калиновке Винницкой области. 

В ведомстве подчеркнули, что очаги возгорания уже удалось локализовать. Ликвидация последствий продолжается, новых возгораний не зафиксировано. "Местами присутствуют единичные задымления территории", - уточняет Генштаб.

Отмечается, что угрозы для военных и местных жителей нет. На месте работает оперативная группа из представителей Генштаба, ГСЧС, полиции и Военной службы правопорядка.

  • 26 сентября 2017 года на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов.
  • Тогда эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.
  • Сегодня снова стало известно о взрывах на указанном военном арсенале.

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Теги: военный арсенал, взрывы, пожар, генштаб, Калиновка
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