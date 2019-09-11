Генштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализован

Генеральный штаб Вооруженных сил опубликовал фото с места пожара на военном арсенале в Калиновке Винницкой области.

В ведомстве подчеркнули, что очаги возгорания уже удалось локализовать. Ликвидация последствий продолжается, новых возгораний не зафиксировано. "Местами присутствуют единичные задымления территории", - уточняет Генштаб.

Отмечается, что угрозы для военных и местных жителей нет. На месте работает оперативная группа из представителей Генштаба, ГСЧС, полиции и Военной службы правопорядка.

26 сентября 2017 года на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар , сопровождающийся взрывами боеприпасов.

Тогда эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.

Сегодня снова стало известно о взрывах на указанном военном арсенале.

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