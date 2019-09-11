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На арсенале в Калиновке снова взрывы. Военные уверяют - угроз нет

На арсенале в Калиновке снова взрывы. Военные уверяют - угроз нет - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
11.09.2019, 14:31

Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет, подчеркнули в Минобороны

Сегодня, 11 сентября, на территории армейского арсенала около пгт Калиновка в Винницкой области на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов прогремело шесть взрывов. Об этом сообщили сначала местные СМИ, позднее информацию подтвердили в Минобороны.

Как уточнили военные, взорвались вывезенные ранее для утилизации на определенный участок боеприпасы.

"По состоянию на 13:00 очаги возгорания ликвидированы. Местами наблюдаются единичные задымление участка территории, на которой произошло событие", - отметили в Минобороны.

Там уточнили, что задымление на территории арсенала могло произойти из-за горения сухой травы.

На месте работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ.

26 сентября 2017 года на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.

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арсенал пожар Калиновка
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