На арсенале в Калиновке снова взрывы. Военные уверяют - угроз нет

Фото: пресс-служба Минобороны

Сегодня, 11 сентября, на территории армейского арсенала около пгт Калиновка в Винницкой области на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов прогремело шесть взрывов. Об этом сообщили сначала местные СМИ, позднее информацию подтвердили в Минобороны.

Как уточнили военные, взорвались вывезенные ранее для утилизации на определенный участок боеприпасы.

"По состоянию на 13:00 очаги возгорания ликвидированы. Местами наблюдаются единичные задымление участка территории, на которой произошло событие", - отметили в Минобороны.

Там уточнили, что задымление на территории арсенала могло произойти из-за горения сухой травы.

На месте работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ.

26 сентября 2017 года на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.