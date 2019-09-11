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Пожар на арсенале в Калиновке потушили, в МВД сказали, что горело

Пожар на арсенале в Калиновке потушили, в МВД сказали, что горело - Фото
Пожар в Калиновке (Фото: Генштаб ВСУ)
11.09.2019, 19:01

Была угроза распространения огня на склады с боеприпасами

Пожар на территории военного склада 48 арсенала Вооруженных сил в Калиновском районе Винницкой области ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Отмечается, что горела сухая трава на площади до 1,5 гектара. Была угроза распространения пожара на склады с боеприпасами.

По данным МВД, огонь локализовали в 13:17, в 15:15 - ликвидировали.

В министерстве сообщили, что на месте происшествия работало 112 спасателей ГСЧС и 26 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

  • Сегодня, 11 сентября, на территории армейского арсенала около пгт Калиновка в Винницкой области на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов прогремело шесть взрывов.
  • 26 сентября 2017 года на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.

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