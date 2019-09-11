Пожар на арсенале в Калиновке потушили, в МВД сказали, что горело

Пожар на территории военного склада 48 арсенала Вооруженных сил в Калиновском районе Винницкой области ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
Отмечается, что горела сухая трава на площади до 1,5 гектара. Была угроза распространения пожара на склады с боеприпасами.
По данным МВД, огонь локализовали в 13:17, в 15:15 - ликвидировали.
В министерстве сообщили, что на месте происшествия работало 112 спасателей ГСЧС и 26 единиц техники.
Жертв и пострадавших нет.
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