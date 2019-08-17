На месте пожара в Одессе найдено тело девятого погибшего

При пожаре в отеле "Токио стар" в Одессе погибли девять человек. Об это сообщает пресс-служба ГСЧС.
Личность девятого погибшего устанавливается.
- В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио стар". На время пожара в гостинице находилось около 200 человек.
- Представитель ГСЧС, пытавшийся провести в июле плановую проверку противопожарной безопасности, не был допущен в отель, заявил на брифинге заместитель директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев.
- Начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех назвал три версии причины пожара в одесском отеле "Токио Стар".
- Владелец отеля, Вадим Черный, заявил, что готов нести ответственность, если вина будет установлена, сообщило Hromadske.