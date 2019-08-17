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На месте пожара в Одессе найдено тело девятого погибшего

На месте пожара в Одессе найдено тело девятого погибшего - Фото
Фото: od.dsns.gov.ua
17.08.2019, 16:21

Его личность устанавливается

При пожаре в отеле "Токио стар" в Одессе погибли девять человек. Об это сообщает пресс-служба ГСЧС.

Личность девятого погибшего устанавливается.

  • В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио стар". На время пожара в гостинице находилось около 200 человек.
  • Представитель ГСЧС, пытавшийся провести в июле плановую проверку противопожарной безопасности, не был допущен в отель, заявил на брифинге заместитель директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев.
  • Начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех назвал три версии причины пожара в одесском отеле "Токио Стар".
  • Владелец отеля, Вадим Черный, заявил, что готов нести ответственность, если вина будет установлена, сообщило Hromadske.
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одесса пожар отель Токио Стар
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