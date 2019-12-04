Сегодня, 4 декабря, в центре Одессы загорелся старинный дом-памятник архитектуры на улице Троицкой, 25. Пожар начался в помещениях экономического колледжа, многие люди пострадали, некоторые, по данным СМИ, прыгали с пятого этажа. По состоянию на 13:20 огонь все еще не потушен - более того, площадь пожара увеличивается.

В доме размещается ряд фирм, научных и учебных учреждений: колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, институт морской биологии, местный филиал института археологии НАНУ и другие.

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