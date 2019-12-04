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В Одессе горит колледж, люди прыгали с этажей: хроника - Фото

В Одессе горит колледж, люди прыгали с этажей: хроникаLive

В Одессе горит колледж, люди прыгали с этажей: хроникаLive
04.12.2019, 13:23
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Сегодня, 4 декабря, в центре Одессы загорелся старинный дом-памятник архитектуры на улице Троицкой, 25. Пожар начался в помещениях экономического колледжа, многие люди пострадали, некоторые, по данным СМИ, прыгали с пятого этажа. По состоянию на 13:20 огонь все еще не потушен - более того, площадь пожара увеличивается.

В доме размещается ряд фирм, научных и учебных учреждений: колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, институт морской биологии, местный филиал института археологии НАНУ и другие.

LIGA.net следит за развитием ситуации.

04.12.2019
13:23

Пострадавших уже 19, в том числе семеро несовершеннолетних. Площадь пожара превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах. Сообщает Думская

12:51

В пожаре погибла одна из пострадавших. Об этом сообщает Думская. По их информации, погибшая — преподаватель колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1.

12:40

Рассказ очевидца:

12:10

По состоянию на 12:10, площадь пожара увеличилась и ориентировочно составляет уже 2000 квадратных метров.

12:00

Горит очень серьезно (видео - YouTube/Александр Вельможко):

11:34

В Одессе на ул. Троицкой, 26 горит памятник архитектуры - дом 1914 года постройки, в котором, в частности, размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает ГСЧС.

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Теги: одесса, пожар, колледж
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