Сегодня, 4 декабря, в центре Одессы загорелся старинный дом-памятник архитектуры на улице Троицкой, 25. Пожар начался в помещениях экономического колледжа, многие люди пострадали, некоторые, по данным СМИ, прыгали с пятого этажа. По состоянию на 13:20 огонь все еще не потушен - более того, площадь пожара увеличивается.
В доме размещается ряд фирм, научных и учебных учреждений: колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, институт морской биологии, местный филиал института археологии НАНУ и другие.
LIGA.net следит за развитием ситуации.
Пострадавших уже 19, в том числе семеро несовершеннолетних. Площадь пожара превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах. Сообщает Думская
В пожаре погибла одна из пострадавших. Об этом сообщает Думская. По их информации, погибшая — преподаватель колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1.
Рассказ очевидца:
По состоянию на 12:10, площадь пожара увеличилась и ориентировочно составляет уже 2000 квадратных метров.
Горит очень серьезно (видео - YouTube/Александр Вельможко):
В Одессе на ул. Троицкой, 26 горит памятник архитектуры - дом 1914 года постройки, в котором, в частности, размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает ГСЧС.