Пожар в Одессе: последняя проверка проводилась пять лет назад

Последняя проверка сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе проводилась пять лет назад. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Думская.
Гончарук сегодня побывал на месте трагедии. Он возмутился тем, что последняя проверка пожарной безопасности в колледже проводилась пять лет назад, и что в этом году здание не было среди приоритетных для проверки.
"У Украины будет глобальная стратегия противопожарной безопасности всей страны", - подчеркнул он.
По его словам, восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести, результаты расследования будут до 20 декабря.
Читайте также: Пожар в колледже Одессы. Полиция установила двух подозреваемых