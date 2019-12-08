Пожар в Одессе: последняя проверка проводилась пять лет назад

Алексей Гончарук на месте пожара одесского колледжа (фото - dumskaya.net)

Последняя проверка сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе проводилась пять лет назад. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Думская.

Гончарук сегодня побывал на месте трагедии. Он возмутился тем, что последняя проверка пожарной безопасности в колледже проводилась пять лет назад, и что в этом году здание не было среди приоритетных для проверки.

"У Украины будет глобальная стратегия противопожарной безопасности всей страны", - подчеркнул он.

По его словам, восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести, результаты расследования будут до 20 декабря.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога.

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