Пожар в колледже Одессы. Полиция установила двух подозреваемых

В уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже сотрудники полиции установили первых подозреваемых, готовится сообщение о подозрении двум лицам. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Заместитель начальника областной полиции Сергей Шайхет уточнил, что в ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше.
По его словам, допрошены более 150 человек, назначены более двух десятков судебных экспертиз.
"При осмотре непосредственно места пожара были обнаружены четыре тела, два из которых родственники узнали. Другие два человека пока не опознаны, тела направлены на судмедэкспертизу", - рассказал Шайхет.
Читайте также: Пожар в колледже Одессы. Количество жертв стало больше