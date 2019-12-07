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Пожар в колледже Одессы. Полиция установила двух подозреваемых

Пожар в колледже Одессы. Полиция установила двух подозреваемых - Фото
Фото: dumskaya.net
07.12.2019, 15:33

В полиции рассказали о ходе расследования по факту смертельного пожара в колледже

В уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже сотрудники полиции установили первых подозреваемых, готовится сообщение о подозрении двум лицам. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Заместитель начальника областной полиции Сергей Шайхет уточнил, что в ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше.

По его словам, допрошены более 150 человек, назначены более двух десятков судебных экспертиз.

"При осмотре непосредственно места пожара были обнаружены четыре тела, два из которых родственники узнали. Другие два человека пока не опознаны, тела направлены на судмедэкспертизу", - рассказал Шайхет.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Ранее сообщалось, что пострадали 28 человек.
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. Вечером нашли тело еще одной погибшей. 

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