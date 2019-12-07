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Пожар в колледже Одессы. Количество жертв стало больше

Пожар в колледже Одессы. Количество жертв стало больше - Фото
Фото: od.dsns.gov.ua
07.12.2019, 07:51

Судьба десяти человек остается неизвестной, пять - погибли

По состоянию на 06:30 7 декабря спасатели обнаружили тело еще одного человека в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС.

Всего жертвами стали пять человек:

  • 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице;
  • 5 декабря в 17:40 тело одгого человека обнаружено при проведении поисковых работ;
  • 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух погибших;
  • 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело одно человека;

Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано девять человек).

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По информации Нацполиции, судьба десяти человек остается неизвестной.

Перечень пострадавших, находящихся на стационарном лечении, по состоянию на 17:00 6 декабря 2019 года.

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р. (студентка)
2. Савельева Юлия Владимировна, 2002 г.р. (студентка)
3. Свердленко София Валерьевна, 2002 г.р. (студентка)
4. Глазкова Любовь Сергеевна (сотрудница)
5. Хмарская Виктория Васильевна (сотрудница)

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Ранее сообщалось, что пострадали 28 человек.
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. Вечером нашли тело еще одной погибшей. 

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