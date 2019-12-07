Пожар в колледже Одессы. Количество жертв стало больше

По состоянию на 06:30 7 декабря спасатели обнаружили тело еще одного человека в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС.
Всего жертвами стали пять человек:
Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано девять человек).
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По информации Нацполиции, судьба десяти человек остается неизвестной.
Перечень пострадавших, находящихся на стационарном лечении, по состоянию на 17:00 6 декабря 2019 года.
1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р. (студентка)
2. Савельева Юлия Владимировна, 2002 г.р. (студентка)
3. Свердленко София Валерьевна, 2002 г.р. (студентка)
4. Глазкова Любовь Сергеевна (сотрудница)
5. Хмарская Виктория Васильевна (сотрудница)
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