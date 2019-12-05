Пожар в Одессе. Пропавшие звонили родственникам, прощались

Начальник Главного управления полиции Одесской области рассказал сегодня на брифинге, что некоторые из пропавших без вести в пожаре в колледже Одессы звонили родственникам перед тем, как перестали выходить на связь. Об этом сообщает Думская.

Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии, последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.

Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар, осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

Читайте также: Зеленский отреагировал на смертельный пожар в колледже Одессы

Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила о помощи.

Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.

Читайте также: Названа вероятная причина смертельного пожара в колледже Одессы

Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.

Также среди пропавших числятся: Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка; Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка; Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа; Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель; Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель; Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины; Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант; Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Правоохранители не могут установить личность мужчины по имени Руслан Никос: он не был ни сотрудником колледжа, ни студентом. Полиция просит сообщать в штаб информацию о нем.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Пострадали 29 человек, 13 пропали без вести. Во время пожара в колледже не было сигналов о тревоге.

Читайте также: Появилось дрон-видео пожара в Одессе