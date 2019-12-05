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Зеленский отреагировал на смертельный пожар в колледже Одессы

Зеленский отреагировал на смертельный пожар в колледже Одессы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
05.12.2019, 09:45

Президент опасается: жертв может быть больше

Президент Владимир Зеленский рассказал в Facebook о последствиях смертельного пожара в одном из одесских колледжей.

По словам главы государства, сейчас известно об одной погибшей – 16-летней Ксении Бабенко. Продолжают искать 14 человек, которые пропали без вести. Зеленский опасается, что число жертв может возрасти.

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Президент также сообщил, что сейчас в больницах находятся 27 человек, среди которых семь спасателей. Пятеро пострадавших – в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Зеленский поручил местным властям помочь пострадавшим и их семьям, а также как можно скорее установить обстоятельства и причины трагедии.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.
  • Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Пострадали 29 человек, 13 пропали без вести. Во время пожара в колледже не было сигналов о тревоге.

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