Зеленский отреагировал на смертельный пожар в колледже Одессы

Президент Владимир Зеленский рассказал в Facebook о последствиях смертельного пожара в одном из одесских колледжей.
По словам главы государства, сейчас известно об одной погибшей – 16-летней Ксении Бабенко. Продолжают искать 14 человек, которые пропали без вести. Зеленский опасается, что число жертв может возрасти.
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Президент также сообщил, что сейчас в больницах находятся 27 человек, среди которых семь спасателей. Пятеро пострадавших – в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.
Зеленский поручил местным властям помочь пострадавшим и их семьям, а также как можно скорее установить обстоятельства и причины трагедии.
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