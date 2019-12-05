В колледже Одессы не было никаких сигналов о тревоге: видео

Фото: dsns.gov.ua

Во время вчерашнего пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой улице не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений. Об этом сообщает Думская.

Многие студенты не сразу узнали о возгорании.

"Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман. Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: "Вы выходите? Вы где?". Они говорят, что не было никакой тревоги", - поделилась студентка Александра.

Очевидцы сообщили, что некоторые учащиеся звонили своим родителям из горящего здания, чтобы попрощаться.

Учащиеся и сотрудники колледжа рассказали, что руководство три года выпрашивало у Минобразования и науки деньги на хотя бы минимальный ремонт, но безуспешно.

"В плане пожарной безопасности там был страх и ужас. Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, скученность, захламленность. Как такое допустили после всех предыдущих пожаров, непонятно", - подчеркнула учащаяся колледжа.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Пострадали 22 человека.

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