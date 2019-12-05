Пожар в колледже Одессы. Полиция назвала версии причин трагедии

Полиция рассматривает две версии в деле о смертельном пожаре в колледже в Одессе: неисправность проводки и поджог. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Сейчас открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 271 УКУ (нарушение требований законодательства об охране труда, которое повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия). Были допрошены 44 человека.
Ликвидация последствий пожара продолжается. С родственниками пострадавших и пропавших без вести работают психологи.
Читайте также: Пожар в Одессе. Пропавшие звонили родственникам, прощались