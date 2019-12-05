Пожар в колледже Одессы. Полиция назвала версии причин трагедии

Пожар в одесском колледже (фото - Думская)

Полиция рассматривает две версии в деле о смертельном пожаре в колледже в Одессе: неисправность проводки и поджог. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сейчас открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 271 УКУ (нарушение требований законодательства об охране труда, которое повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия). Были допрошены 44 человека.

Ликвидация последствий пожара продолжается. С родственниками пострадавших и пропавших без вести работают психологи.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Пострадали 28 человек, 15 пропали без вести. Во время пожара в колледже не было сигналов о тревоге. В ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя.

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