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06.12.2019, 11:45

Пожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фото

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Пожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фото
Пожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фото
Пожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фотоПожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фото

Спасатели продолжают расчищать первый и второй этаж и арочный проезд, судьба 14 человек остается неизвестной

Пожар в здании колледжа в Одессе пока еще полностью не ликвидировали, количество пострадавших увеличилось до 32 человек. Об этом сообщает Думская.

По данным мэрии, вчера еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники.

Пока судьба 14 человек остается неизвестной.

Начальник следственного управления областной Нацполиции Сергей Шайхет уточнил, что внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 270 УК. Погибших — двое. Их личности установлены.

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"Сложность поиска пропавших состоит в том, что до сих пор не потушен пожар, даже час назад было возгорание", - добавил Шайхет.

В областном ГСЧС сообщили, что спасатели с применением инженерной техники, средств малой механизации и специального оборудования проводят поисково-спасательные работы.

Всего с начала разборов завалов вывезли 60 кубических строительных конструкций, проводится откачка воды из подвальных помещений здания колледжа. Всего откачано 80 куб. воды.

Спасатели продолжают расчищать первый и второй этаж и арочный проезд, пропавших пока не нашли.

По состоянию на 6 декабря 22 человека находятся в больницах, из них девять - студенты. Сотрудника ГСЧС, который получил тяжелые травмы, будут перевозить в военный госпиталь.

Причина смерти второй жертвы пожара, которую нашли 5 декабря под завалами, стало отравление продуктами горения.

Фото: od.dsns.gov.ua, dumskaya.net

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Ранее сообщалось, что пострадали 28 человек.
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. Вечером нашли тело еще одной погибшей. 

 

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Теги: одесса, пожар, ГСЧС, фото, колледж
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