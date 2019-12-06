Пожар в Одессе до конца не потушен: все подробности - фото

Пожар в здании колледжа в Одессе пока еще полностью не ликвидировали, количество пострадавших увеличилось до 32 человек. Об этом сообщает Думская.

По данным мэрии, вчера еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники.

Пока судьба 14 человек остается неизвестной.

Начальник следственного управления областной Нацполиции Сергей Шайхет уточнил, что внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 270 УК. Погибших — двое. Их личности установлены.

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"Сложность поиска пропавших состоит в том, что до сих пор не потушен пожар, даже час назад было возгорание", - добавил Шайхет.

В областном ГСЧС сообщили, что спасатели с применением инженерной техники, средств малой механизации и специального оборудования проводят поисково-спасательные работы.

Всего с начала разборов завалов вывезли 60 кубических строительных конструкций, проводится откачка воды из подвальных помещений здания колледжа. Всего откачано 80 куб. воды.

Спасатели продолжают расчищать первый и второй этаж и арочный проезд, пропавших пока не нашли.

По состоянию на 6 декабря 22 человека находятся в больницах, из них девять - студенты. Сотрудника ГСЧС, который получил тяжелые травмы, будут перевозить в военный госпиталь.

Причина смерти второй жертвы пожара, которую нашли 5 декабря под завалами, стало отравление продуктами горения.

Фото: od.dsns.gov.ua, dumskaya.net