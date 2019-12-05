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Пожар в Одессе: найдено тело женщины

Пожар в Одессе: найдено тело женщины - Фото
Пожар в колледже (Фото: Думская)
05.12.2019, 20:16

Полиция устанавливает личность погибшей

В Одессе на месте пожара в колледже нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Тело было найдено под обломками здания. Полиция устанавливает личность погибшей.

Продолжаются поиски еще 13 человек.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.
  • Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Пострадали 28 человек, 15 пропали без вести. Во время пожара в колледже не было сигналов о тревоге.  В ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. 

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