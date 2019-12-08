Пожар в Одессе. Спасатели утром нашли тела еще двух погибших

Фото: od.dsns.gov.ua

Сегодня на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом, количество жертв возросло уже до десяти человек. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС.

По состоянию на 09:00 8 декабря всего результате пожара погибли 10 человек:

4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице;

5 декабря в 17:40 тело одного человека обнаружено при проведении поисковых работ;

6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух погибших;

7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека, в 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух человек, в 18:35 в больнице от полученных травм умер спасатель.

8 декабря в 08:30 во время разбора завалов обнаружены тела двух человек.

Пострадали 30 человек, в больницах остаются девять человек.

Всего с начала разборки завала вывезено 936 кубических метров строительных конструкций.