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Пожар в Одессе. Спасатели утром нашли тела еще двух погибших

Пожар в Одессе. Спасатели утром нашли тела еще двух погибших - Фото
Фото: od.dsns.gov.ua
08.12.2019, 10:12

Количество жертв увеличилось до десяти человек

Сегодня на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом, количество жертв возросло уже до десяти человек. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС.

По состоянию на 09:00 8 декабря всего результате пожара погибли 10 человек:

  • 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице;
  • 5 декабря в 17:40 тело одного человека обнаружено при проведении поисковых работ;
  • 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух погибших;
  • 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека, в 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух человек, в 18:35 в больнице от полученных травм умер спасатель.
  • 8 декабря в 08:30 во время разбора завалов обнаружены тела двух человек.

Пострадали 30 человек, в больницах остаются девять человек.

Всего с начала разборки завала вывезено 936 кубических метров строительных конструкций.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. 
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога.  
  • LIGA.net ведет хронику пожара.
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одесса пожар жертвы
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