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Одесса. "Увидела дым и заперла дверь": кому объявят о подозрениях

Одесса. "Увидела дым и заперла дверь": кому объявят о подозрениях - Фото
Пожар в колледже (Фото: Думская)
10.12.2019, 12:26

Источник в правоохранительных органах рассказал подробности смертельного пожара в здании колледжа

В связи с пожаром полиция намерена объявить о подозрении нескольким лицам - директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также одной из ее подчиненных — заведующей отделением Т. Об этом сообщает Думская.

Источник в правоохранительных органах уточнил, их привлекают к ответственности по части 2 ст. 367 и части 2 ст. 270 УК (служебная халатность и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).

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"Именно Т., говорят правоохранители, имела шанс предотвратить катастрофическое развитие событий, но не сделала этого", – отмечается в сообщении.

По словам источника, пожар начался на третьем этаже в девятом кабинете заведующей отделением.

"С утра она и другие руководители были на совещании у директора. Потом женщина подошла к своему кабинету, открыла дверь и увидела дым. Дымился удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки, но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала искать директора", - рассказал собеседник.

Он считает, что женщина запаниковала. "Испугалась ответственности. Поиски директора затянулись, пожарной сигнализации в учебном заведении не было, эвакуацию никто не организовывал. В некоторых аудиториях студентов даже не известили о происходящем", - добавил он.

Огонь распространился по зданию быстро, через 20 минут после задымления пламя уже охватывало 700 квадратных метров. 

В пресс-службе областной полиции сообщили LIGA.net, что пока официально эту информацию пока комментируют.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Ранее сообщалось, что пострадали 28 человек.
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. Вечером нашли тело еще одной погибшей. 
  • 7 декабря сообщалось, что в уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже сотрудники полиции установили первых подозреваемых, готовится сообщение о подозрении двум лицам.

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