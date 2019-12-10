Одесса. "Увидела дым и заперла дверь": кому объявят о подозрениях

В связи с пожаром полиция намерена объявить о подозрении нескольким лицам - директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также одной из ее подчиненных — заведующей отделением Т. Об этом сообщает Думская.
Источник в правоохранительных органах уточнил, их привлекают к ответственности по части 2 ст. 367 и части 2 ст. 270 УК (служебная халатность и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).
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"Именно Т., говорят правоохранители, имела шанс предотвратить катастрофическое развитие событий, но не сделала этого", – отмечается в сообщении.
По словам источника, пожар начался на третьем этаже в девятом кабинете заведующей отделением.
"С утра она и другие руководители были на совещании у директора. Потом женщина подошла к своему кабинету, открыла дверь и увидела дым. Дымился удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки, но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала искать директора", - рассказал собеседник.
Он считает, что женщина запаниковала. "Испугалась ответственности. Поиски директора затянулись, пожарной сигнализации в учебном заведении не было, эвакуацию никто не организовывал. В некоторых аудиториях студентов даже не известили о происходящем", - добавил он.
Огонь распространился по зданию быстро, через 20 минут после задымления пламя уже охватывало 700 квадратных метров.
В пресс-службе областной полиции сообщили LIGA.net, что пока официально эту информацию пока комментируют.
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