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Спасала студентов и погибла: в Одессе похоронили преподавателя

Спасала студентов и погибла: в Одессе похоронили преподавателя - Фото
Фото: скриншот видео
08.12.2019, 11:51

Анне Бортюк было 43 года

Вчера в Одессе похоронили преподавателя сгоревшего колледжа Анну Бортюк, которая три раза возвращалась на место пожара, спасая студентов. Об этом сообщает Думская.

Учащиеся колледжа рассказали, что во время пожара видели Бортюк живой. Она как минимум три раза возвращалась в горящее здание, чтобы вывести детей (муж Анны - сотрудник ГСЧС, - ред.), а когда зашла в очередной раз, выйти уже не смогла.

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"Несмотря на это, до последней минуты женщина действовала осознанно. Чтобы не оказаться под завалами, она поднялась как можно выше, при расчистке завалов ее тело спасатели обнаружили первым", - отмечается в сообщении

Согласно выводам экспертов, 43-летняя Бортюк умерла от отравления продуктами горения. У нее осталось двое детей и пожилые родители.

Сегодня на месте пожара в колледже спасатели обнаружили тела еще двух погибших, количество жертв возросло уже до десяти человек.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. 
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога.  

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