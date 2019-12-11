Прокуратура потребует домашний арест директору колледжа Одессы

Пожар в колледже (Фото: Думская)

Меру пресечения директору сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса будут избирать в суде 11 декабря, прокуратура потребует для нее круглосуточный домашний арест.Об этом сообщает Думская.

Прокурор Одесской области Максим Вихор уточнил, что уголовные производства указанной категории достаточно специфичны. Поскольку в ходе пожара уничтожаются доказательства, что делает невозможным проведение однозначной экспертизы, поэтому и затрудняет механизм привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

"Я буду ходатайствовать перед руководством Генпрокуратуры об инициировании вопроса на законодательном уровне о дополнении статьи 367 Уголовного кодекса частью третьей, предусматривающей такую ​​тяжесть последствий как тяжкое телесное повреждение или гибель людей. В таком случае даже при отсутствии однозначных выводов экспертизы, правоохранительные органы будут иметь законную возможность привлекать причастное лицо к ответственности со значительным сроком наказания", - отметил прокурор.

олиция сообщила о подозрении директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в результате пожара погибли 12 человек . 10 декабря п

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