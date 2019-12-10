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Пожар в Одессе. Полиция объявила подозрение директору колледжа

Пожар в Одессе. Полиция объявила подозрение директору колледжа - Фото
Пожар в колледже (Фото: Думская)
10.12.2019, 14:36

Полиция установила, что в здании колледжа не было автоматической системы оповещения о пожарной опасности

Полиция сообщила о подозрении директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в результате пожара погибли 12 человек. Об этом cегодня на брифинге сообщил начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

"По предварительным результатам расследования уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса руководителю учебного заведения. Вопрос о привлечении к ответственности других лиц будет решен после проведения всех необходимых следственных действий, в том числе, экспертиз", - подчеркнул Бех.

Он уточнил, что следователи рассматривают три версии причины пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

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"Сейчас в полиции уже есть первые результаты расследования. Они показывают грубые нарушения противопожарной безопасности, а главное - эвакуации людей", - добавил Бех.

Полиция установила, что автоматическая система оповещения о пожарной опасности в здании отсутствовала.

Оповещение осуществлялось с помощью устаревшей ручной сигнализации типа "ревун", расположенной на первом этаже. При осмотре служебного помещения коменданта колледжа под кроватью обнаружены огнетушители, а под шкафом - багры. В других помещениях колледжа ничего не было.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

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