Пожар в Одессе: добавилась еще одна версия

На месте пожара в Одессе (Фото: ГСЧС в Одесской области)

В деле о пожаре в старинном доме Одессы, где находился колледж, добавилась еще одна версия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ранее полиция рассматривала две версии возникновения пожара - неисправность проводки и поджог, сейчас добавилась третья - неосторожное обращение с огнем.

Начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Олег Бех сказал, что в ходе осмотра места происшествия обнаружена документация по пожарной безопасности в учебном заведении, которая не пострадала, также изъяты личные вещи, в том числе и погибших.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Пострадали 28 человек, 15 пропали без вести. Во время пожара в колледже не было сигналов о тревоге. В ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя.

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