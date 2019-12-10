Пожар в Одессе: добавилась еще одна версия

В деле о пожаре в старинном доме Одессы, где находился колледж, добавилась еще одна версия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Ранее полиция рассматривала две версии возникновения пожара - неисправность проводки и поджог, сейчас добавилась третья - неосторожное обращение с огнем.
Начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Олег Бех сказал, что в ходе осмотра места происшествия обнаружена документация по пожарной безопасности в учебном заведении, которая не пострадала, также изъяты личные вещи, в том числе и погибших.
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