Пожару в Одессе присвоили статус ЧС регионального уровня

Фото: od.dsns.gov.ua

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый присвоил пожару, который произошел 4 декабря в колледже, статус чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом сообщает Думская.

Он распорядился создать штаб по ликвидации ЧС. Его возглавит Сергей Готко - директор департамента по вопросам гражданской обороны.

Работа штаба будет организована на базе облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Глава ОГА дал поручение начальнику управления Виктору Федорчаку обеспечить его всем необходимым.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. скончалась одна девушка 2003 года рождения. Ранее сообщалось, что пострадали 28 человек.

скончалась одна девушка 2003 года рождения. Ранее сообщалось, что пострадали 28 человек. 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. Вечером нашли тело еще одной погибшей.

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