Пожару в Одессе присвоили статус ЧС регионального уровня

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый присвоил пожару, который произошел 4 декабря в колледже, статус чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом сообщает Думская.
Он распорядился создать штаб по ликвидации ЧС. Его возглавит Сергей Готко - директор департамента по вопросам гражданской обороны.
Работа штаба будет организована на базе облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Глава ОГА дал поручение начальнику управления Виктору Федорчаку обеспечить его всем необходимым.
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