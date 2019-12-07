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Пожару в Одессе присвоили статус ЧС регионального уровня

Пожару в Одессе присвоили статус ЧС регионального уровня - Фото
Фото: od.dsns.gov.ua
07.12.2019, 13:09

Работу штаба организуют на базе облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый присвоил пожару, который произошел 4 декабря в колледже, статус чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом сообщает Думская.

Он распорядился создать штаб по ликвидации ЧС. Его возглавит Сергей Готко - директор департамента по вопросам гражданской обороны.

Работа штаба будет организована на базе облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Глава ОГА дал поручение начальнику управления Виктору Федорчаку обеспечить его всем необходимым.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Ранее сообщалось, что пострадали 28 человек.
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. Вечером нашли тело еще одной погибшей. 

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