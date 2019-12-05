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Зеленский раздал задания Кабмину после крупного пожара в Одессе

Зеленский раздал задания Кабмину после крупного пожара в Одессе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
05.12.2019, 16:51

Президент потребовал "жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности"

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверку состояния противопожарной безопасности детских садов, школ, профтехнических учреждений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры. Об этом он написал в своем Facebook.

Также он поручил провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности объектов. О выполненной работе президент просит доложить ему до 10 января.

"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших", - заявил Зеленский. 

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.
  • Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Пострадали 28 человек, 15 пропали без вести. Во время пожара в колледже не было сигналов о тревоге.  В ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. 

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