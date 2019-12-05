Зеленский раздал задания Кабмину после крупного пожара в Одессе

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверку состояния противопожарной безопасности детских садов, школ, профтехнических учреждений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры. Об этом он написал в своем Facebook.
Также он поручил провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности объектов. О выполненной работе президент просит доложить ему до 10 января.
"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших", - заявил Зеленский.
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