Доставал людей из огня и погиб. В Одессе прощаются со спасателем

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Сегодня в Спасо-Преображенском соборе Одессы сотни людей прощаются с сотрудником Госслужбы чрезвычайных ситуаций Сергеем Шатохиным – он погиб в результате пожара в одном из колледжей города. Об этом сообщает Думская.

По данным издания, 4 декабря Сергей эвакуировал людей из горящего здания. Когда он лез на третий этаж, из окна выпрыгнула студентка – и сбила его с лестницы. Оба проломили крышу пристройки под зданием. 7 декабря Шатохин умер, не выходя из комы.

Премьер-министр Алексей Гончарук вчера на брифинге в Одессе заявил, что Шатохина наградят государственной наградой посмертно, а его жене и трем детям предоставят всю необходимую помощь.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Количество жертв составляет 12 человек, пострадали - 30, еще девять человек находятся в больнице.

8 декабря в Одессе похоронили преподавателя колледжа, которая погибла спасая студентов.

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