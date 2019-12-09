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Пожар в Одессе. Коммунальщик спас несколько людей - фото

Пожар в Одессе. Коммунальщик спас несколько людей - фото - Фото
Фото: od.dsns.gov.ua
09.12.2019, 07:59

Александр Трандафир одним из первых прибыл на место пожара 4 декабря

В Одессе оператор автовышки КП Горзелентрест Александр Трандафир спас несколько людей во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщил директор гор департамента ЖКХ Дмитрий Жеман, передает Pushkinska.net.

"Простой оператор автовышки одним из первых прибыл на место пожара, единственный, кто заехал на вышке во двор горящего дома. В результате чего спас несколько человеческих жизней. Не имея спецсредств, спецподготовки, действительно рискуя здоровьем и жизнью, он сделал то, что сделало его героем", - рассказал Жеман.

Фото: pushkinska.net

7 декабря в Одессе похоронили преподавателя сгоревшего колледжа Анну Бортюк, которая три раза возвращалась на место пожара, спасая студентов.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. 
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога.  

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