В Одессе из-за пожара отстранен начальник ГСЧС

Пожар в колледже (Фото: Думская)

В Одессе из-за пожара в колледже отстранены на время расследования руководитель главного управления Государственно службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк, который отвечает за профилактику. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, он предложил Федорчаку написать заявление об увольнении.

Также Гончарук поручил главе Одесской ОГА отстранить директора департамента образования и науки Александра Левчака и принять "соответствующие кадровые решения".

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога.

Сегодня стало известно о том, что последняя проверка колледжа проводилась пять лет назад

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