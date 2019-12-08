В Одессе из-за пожара отстранен начальник ГСЧС

В Одессе из-за пожара в колледже отстранены на время расследования руководитель главного управления Государственно службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк, который отвечает за профилактику. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По словам Гончарука, он предложил Федорчаку написать заявление об увольнении.
Также Гончарук поручил главе Одесской ОГА отстранить директора департамента образования и науки Александра Левчака и принять "соответствующие кадровые решения".
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