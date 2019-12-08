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В Одессе из-за пожара отстранен начальник ГСЧС

В Одессе из-за пожара отстранен начальник ГСЧС - Фото
Пожар в колледже (Фото: Думская)
08.12.2019, 18:20

Также отстранен начальник департамента ОГА по образованию и науке

В Одессе из-за пожара в колледже отстранены на время расследования руководитель главного управления Государственно службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк, который отвечает за профилактику. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, он предложил Федорчаку написать заявление об увольнении.

Также Гончарук поручил главе Одесской ОГА отстранить директора департамента образования и науки Александра Левчака и принять "соответствующие кадровые решения".

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. 
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. 
  • Сегодня стало известно о том, что последняя проверка колледжа проводилась пять лет назад.

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