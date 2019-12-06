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Пожар в колледже Одессы. Одна из пропавших нашлась живой – СМИ

Пожар в колледже Одессы. Одна из пропавших нашлась живой – СМИ - Фото
Фото: Думская
06.12.2019, 06:42

Местные СМИ сообщают, что женщина не была в учебном заведении в день трагедии

Нашлась живой женщина, которую считали пропавшей без вести в результате пожара в одесском колледже. Об этом стало известно в ходе совещания главы Одесской ОГА и силовиков на месте происшествия, передает Думская.

Сообщается, что ее зовут Руслана - она не находилась в учебном заведении в день пожара.

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Как выяснилось, ее личность изначально неточно идентифицировали. В полиции предполагали, что пропал мужчина Руслан Никос, который не был ни учащимся, ни преподавателем колледжа. Правоохранители не были в этом уверены - и просили сообщать известные о нем данные в штаб.

LIGA.net пытается связаться с пресс-службами ГСЧС, полиции и ОГА для подтверждения информации.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Пострадали 28 человек, 14 пропали без вести.
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. Вечером нашли тело еще одной погибшей. 

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одесса пожар колледж без вести пропавшие руслан никос
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