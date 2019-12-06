Пожар в колледже Одессы. Одна из пропавших нашлась живой – СМИ

Нашлась живой женщина, которую считали пропавшей без вести в результате пожара в одесском колледже. Об этом стало известно в ходе совещания главы Одесской ОГА и силовиков на месте происшествия, передает Думская.
Сообщается, что ее зовут Руслана - она не находилась в учебном заведении в день пожара.
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Как выяснилось, ее личность изначально неточно идентифицировали. В полиции предполагали, что пропал мужчина Руслан Никос, который не был ни учащимся, ни преподавателем колледжа. Правоохранители не были в этом уверены - и просили сообщать известные о нем данные в штаб.
LIGA.net пытается связаться с пресс-службами ГСЧС, полиции и ОГА для подтверждения информации.
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