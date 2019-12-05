Тлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортаж

В Одессе большая часть крыши здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выгорела, кое-где нет перекрытий между этажами. Об этом сообщает Думская.

С помощью дрона засняли, как выглядят верхние этажи и крыша здания на Троицкой, 25.

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"Через окна в одном из опустевших помещений виден электрообогреватель, вероятно, отопления было недостаточно, и приходилось греться таким способом", - отмечается в сообщении.

В Одесской облгосадминистрации уточнили, что каркас горевшего здания находится в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться.

"Эксперты строительной академии подтверждают, что разбирать здание опасно. Для проведения спасательно-поисковой операции придется использовать специальный кран", -говорится в сообщении.

Фото: dumskaya.net