Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.12.2019, 12:07

Тлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортаж

1 / 10
Тлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортаж
Тлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортаж
Тлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортажТлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортаж

Эксперты считают, что разбирать здание опасно, в поисковой операции могут использовать специальный кран

В Одессе большая часть крыши здания  колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выгорела, кое-где нет перекрытий между этажами. Об этом сообщает Думская.

С помощью дрона засняли, как выглядят верхние этажи и крыша здания на Троицкой, 25.

Читайте также: Появилось дрон-видео пожара в Одессе

"Через окна в одном из опустевших помещений виден электрообогреватель, вероятно, отопления было недостаточно, и приходилось греться таким способом", - отмечается в сообщении.

В Одесской облгосадминистрации уточнили, что каркас горевшего здания находится в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться.

"Эксперты строительной академии подтверждают, что разбирать здание опасно. Для проведения спасательно-поисковой операции придется использовать специальный кран", -говорится в сообщении.

Фото: dumskaya.net 

Отправить:
Распечатать:
Теги: одесса, пожар, дрон, фото, колледж
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Самый большой мурал в Украине появился в Запорожье: фоторепортаж
Самый большой мурал в Украине появился в Запорожье: фоторепортаж
Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж
Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж
Полгода президентства Владимира Зеленского в одной картинке
Полгода президентства Владимира Зеленского в одной картинке
Материалы по теме
Убийство ребенка в Киеве. Соболев обратился за помощью
Киев Убийство ребенка в Киеве. Соболев обратился за помощью
Пограничники задержали рекордную партию контрабанды из РФ: видео
Новости регионов Пограничники задержали рекордную партию контрабанды из РФ: видео
Популярное
фото/видео
Тлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортаж
Тлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортаж
Прятал руку за газетой. В Раде пойман десятый "кнопкодав": видео
Прятал руку за газетой. В Раде пойман десятый "кнопкодав": видео 10:52
Пограничники задержали рекордную партию контрабанды из РФ: видео
Пограничники задержали рекордную партию контрабанды из РФ: видео 10:44
Ученые впервые в истории измеряли пульс синего кита: видео
Ученые впервые в истории измеряли пульс синего кита: видео 10:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 