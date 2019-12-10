Пожар в колледже Одессы. Спасатели начали демонтаж: фото, видео

Демонтаж аварийного флигеля сгоревшего дома Асвадурова начали сегодня на Троицкой улице Одессы. Об этом сообщает Думская.

Верхнюю часть здания при помощи машин повышенной проходимости успешно обрушили во внутренний двор, на "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов (чтобы смягчить удар и не повредить остальные части дома).

Фото: dumskaya.net

Спасатели цепляют тросы ниже, чтобы произвести новый контролируемый завал.

Фото: dumskaya.net

На время этих работ Пушкинскую перекрывали, а жителей соседнего дома вывели из квартир.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

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