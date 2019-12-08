Пожар в Одессе: в колледже отсутствовала пожарная сигнализация

В сгоревшем в Одессе колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
Отвечая на вопрос, сработала ли в колледже пожарная сигнализация, он сказал: "После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было".
Ранее стало известно, что начальник ГСЧС в Одесской области отстранен на время проведения расследования.
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