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Пожар в Одессе: в колледже отсутствовала пожарная сигнализация

Пожар в Одессе: в колледже отсутствовала пожарная сигнализация - Фото
Пожар в колледже (Фото: Думская)
08.12.2019, 20:27

Начальник областного главного управления ГСЧС отстранен от должности на время расследования

В сгоревшем в Одессе колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Отвечая на вопрос, сработала ли в колледже пожарная сигнализация, он сказал: "После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было".

Ранее стало известно, что начальник ГСЧС в Одесской области отстранен на время проведения расследования.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. 
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. 
  • Сегодня стало известно о том, что последняя проверка колледжа проводилась пять лет назад.

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