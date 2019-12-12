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Число жертв пожара в Одессе растет. Нашли еще несколько тел: фото

Число жертв пожара в Одессе растет. Нашли еще несколько тел: фото - Фото
Фото: пресс-служба ГСЧС
12.12.2019, 09:08

Полиция Одесской области пишет, что из-под завалов достали тела всех, кого считали пропавшими без вести

Только за вчера, 11 декабря, во время разбора завалов в сгоревшем старинном здании в Одессе обнаружили еще четверых погибших. Об этом сообщили сегодня утром у спасателей.

Три тела пока не идентифицированы.

Таким образом, число жертв пожара достигло 16 человек, еще 30 пострадали: в больницах остаются восемь человек.


Фото: пресс-служба ГСЧС
  • 4 декабря в старинном здании, где находился Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, начался масштабный пожар, который потушили только за несколько дней.
  • Полиция рассматривает три версии.
  • В мэрии пообещали по 120 000 грн семьям погибших. Кабмин также распорядился выделить семьям погибших по 200 000 грн.
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