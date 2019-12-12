Число жертв пожара в Одессе растет. Нашли еще несколько тел: фото

Фото: пресс-служба ГСЧС

Только за вчера, 11 декабря, во время разбора завалов в сгоревшем старинном здании в Одессе обнаружили еще четверых погибших. Об этом сообщили сегодня утром у спасателей.

Три тела пока не идентифицированы.

Таким образом, число жертв пожара достигло 16 человек, еще 30 пострадали: в больницах остаются восемь человек.

4 декабря в старинном здании, где находился Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, начался масштабный пожар, который потушили только за несколько дней.

Полиция рассматривает три версии.

В мэрии пообещали по 120 000 грн семьям погибших. Кабмин также распорядился выделить семьям погибших по 200 000 грн.

Фото: пресс-служба ГСЧС