Пожар в Одессе: семьи погибших получат по 120000 грн

12 человек погибли при пожаре в колледже (Фото: Думская)

Семьи погибших от пожара в старинном доме Одессы, где находился колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, получат по 120000 гривень единоразовой помощи (с учетом стоимости ритуальных услуг). Об этом говорится в распоряжении мэра Одессы.

Кроме того, установлена единоразовая помощь пострадавшим в зависимости от тяжести состояния: легкая степень - 20000 грн на человека, средняя - 40000 грн и тяжелая - 80000 грн на человека. Департамент здравоохранения горсовета должен предоставить списки пострадавших в департамент труда и соцполитики. Департаменту финансов поручено перечислить помощь за счет средств, предусмотренных в соответствующей смете.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Количество жертв составляет 12 человек, пострадали - 30 человек. Девять человек находятся в больнице.

На данный момент полиция рассматривает три версии возникновения пожара.

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