Пожар в Одессе: семьи погибших получат по 120000 грн

Семьи погибших от пожара в старинном доме Одессы, где находился колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, получат по 120000 гривень единоразовой помощи (с учетом стоимости ритуальных услуг). Об этом говорится в распоряжении мэра Одессы.
Кроме того, установлена единоразовая помощь пострадавшим в зависимости от тяжести состояния: легкая степень - 20000 грн на человека, средняя - 40000 грн и тяжелая - 80000 грн на человека. Департамент здравоохранения горсовета должен предоставить списки пострадавших в департамент труда и соцполитики. Департаменту финансов поручено перечислить помощь за счет средств, предусмотренных в соответствующей смете.
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