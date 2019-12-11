Пожар в Одессе: Кабмин даст семьям погибших по 200000 грн

Всего на ликвидацию последствий пожара правительство выделит 4 млн грн (Фото: Думская)
Кабинет министров выделит семьям погибших от пожара в старинном доме Одессы по 200000 гривень. Решение об этом было приянто на заседании правительства.
Кроме того, предполагается выделить по 50000 гривень пострадавшим, а 315000 гривень - на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара. Общая сумма, которую правительство планирует выделить, составляет 3 млн 965 тыс. гривень. Средства будут выделены из резервного фонда госбюджета и направлены ГСЧС и Одесской ОГА.
- Ранее распоряжением мэра Одессы семьям погибших была выделена помощь в 120000 грн, пострадавшим - от 20000 до 80000 грн на человека.
- 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Количество жертв составляет 12 человек, пострадали - 30 человек. Девять человек находятся в больнице.
- На данный момент полиция рассматривает три версии возникновения пожара.