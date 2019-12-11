Пожар в Одессе: Кабмин даст семьям погибших по 200000 грн

Всего на ликвидацию последствий пожара правительство выделит 4 млн грн (Фото: Думская)

Кабинет министров выделит семьям погибших от пожара в старинном доме Одессы по 200000 гривень. Решение об этом было приянто на заседании правительства.

Кроме того, предполагается выделить по 50000 гривень пострадавшим, а 315000 гривень - на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара. Общая сумма, которую правительство планирует выделить, составляет 3 млн 965 тыс. гривень. Средства будут выделены из резервного фонда госбюджета и направлены ГСЧС и Одесской ОГА.