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Пожар в Одессе: Кабмин даст семьям погибших по 200000 грн

Пожар в Одессе: Кабмин даст семьям погибших по 200000 грн - Фото
Всего на ликвидацию последствий пожара правительство выделит 4 млн грн (Фото: Думская)
11.12.2019, 14:02

Всего на ликвидацию последствий пожара планируется направить около 4 млн грн

Кабинет министров выделит семьям погибших от пожара в старинном доме Одессы по 200000 гривень. Решение об этом было приянто на заседании правительства.

Кроме того, предполагается выделить по 50000 гривень пострадавшим, а 315000 гривень - на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара. Общая сумма, которую правительство планирует выделить, составляет 3 млн 965 тыс. гривень. Средства будут выделены из резервного фонда госбюджета и направлены ГСЧС и Одесской ОГА.

  • Ранее распоряжением мэра Одессы семьям погибших была выделена помощь в 120000 грн, пострадавшим - от 20000 до 80000 грн на человека.
  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Количество жертв составляет 12 человек, пострадали - 30 человек. Девять человек находятся в больнице.
  • На данный момент полиция рассматривает три версии возникновения пожара.

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пожар в колледже одесса кабмин
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