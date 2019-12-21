Пожар в Одессе. Правительственная комиссия назвала причину

Пожар в колледже (Фото: Думская)

Согласно заключению правительственной комиссии, основной причиной пожара в колледже Одессы стало возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа. Об этом сообщил у себя в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, с третьего этажа пожар распространился на другие этажи здания. Люди не могли эвакуироваться, так как один из выходов был закрыт.

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"Это произошло из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа, которые систематически игнорировали обязательное обеспечение противопожарной защиты и требований пожарной безопасности, предусмотренные законодательством. Они сознательно нарушали нормы содержания эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования", - подчеркнул Гончарук.

По его словам, виновников трагедии определит суд, нарушение правил пожарной безопасности стало возможным, в том числе и из-за ряда пробелов в законодательстве.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар, в котором погибли 16 человек.

уволили начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка. 19 декабря

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