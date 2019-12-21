Пожар в Одессе. Уволены руководители управления областного ГСЧС

Пожар в колледже (Фото: Думская)

После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, жертвами которого стали 16 человек, уволены начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Приказы об увольнениях датированы 19 декабря 2019 года.

На должность начальника регионального управления ГСЧС назначен полковник гражданской защиты Вадим Шулюк.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

из-за пожара в колледже были 8 декабря отстранены на время расследования Федорчак и Вовк, который отвечает за профилактику.

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