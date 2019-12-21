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Пожар в Одессе. Уволены руководители управления областного ГСЧС

Пожар в Одессе. Уволены руководители управления областного ГСЧС - Фото
Пожар в колледже (Фото: Думская)
21.12.2019, 06:48

В пожаре погибли 16 человек

После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, жертвами которого стали 16 человек, уволены начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Приказы об увольнениях датированы 19 декабря 2019 года.

На должность начальника регионального управления ГСЧС назначен полковник гражданской защиты Вадим Шулюк.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. 
  • 8 декабря из-за пожара в колледже были отстранены на время расследования Федорчак и Вовк, который отвечает за профилактику. 

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