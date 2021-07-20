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В Ровно произошло ЧП на химзаводе: в небо поднялось огромное азотное облако – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 18:16
Фото - 0362.ua
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На заводе "Ровноазот" возле Ровно произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты. Об этом сообщили в Facebook сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

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По его словам, пострадавших нет, а внештатная ситуация локализована сотрудниками предприятия. 

В администрации области говорят, что в небо поднялось облако из окиси азота.

В пресс-службе предприятия утверждают: "На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Угрозы окружающей среде и населению нет.
Предприятие работает в штатном режиме". 

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в комментарии LIGA.net заявили, что следят за образовавшимся от инцидента облаком – Госэкоинспекция проводит замеры концентрации химических веществ в воздухе. 

Сообщается, что дым с завода, по состоянию на 18:45, не дует в сторону Ровного.

Читайте также: Под Ровно произошел взрыв на химическом заводе – фото

Станислав Стороженко
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ровноазот
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