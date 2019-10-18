Под Ровно произошел взрыв на химическом заводе: фото

Вечером 17 октября в пгт Клевань Ровненского района в результате взрыва загорелось здание на территории предприятия Колор С.И.М, которое, по данным YouControl, производит краски и лаки. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Ровненской области.

По данным ГСЧС, загорелось помещение, в котором мыли использованные банки для краски. Причины взрыва и размер материального ущерба устанавливаются.

Чрезвычайники смогли потушить пожар в течение часа. Параллельно с ликвидацией возгорания они охлаждали другие здания, чтобы не допустить новых взрывов.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее от взрыва на предприятии в Сумской области пострадали 10 человек.

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