В доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото

В двухэтажном общежитии в городе Дергачи прогремел взрыв бытового газа, сообщает главное управление Государственная служба чрезвычайных ситуаций Харьковской области.

Инцидент произошел 3 октября около 10:30 утра. На место происшествия немедленно приехали спасатели. Они извлекли из-под завалов пожилого мужчину. Другая пострадавшая – женщина 1972 года рождения – сумела самостоятельно выбраться из поврежденного здания еще до прибытия спасателей. Оба пострадавших сейчас находятся в ожоговом отделении местной больницы.

Сотрудники ГСЧС установили, что взрыв произошел на кухне на первом этаже здания. Взрывной волной были повреждены входные и межкомнатные двери, окна и перегородки шести комнат общежития.

В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в результате взрыва был полностью разрушен один из подъездов четырехэтажного дома. Всего погибли восемь человек, в том числе один ребенок.

Спасатели считают, что в Дрогобыче в доме взорвался не газ.

Спасатели считают, что в Дрогобыче в доме взорвался не газ. полиция задержала двух работников коммунального предприятия в рамках дела о взрыве дома. В тот же день

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