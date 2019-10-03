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03.10.2019, 15:48

В доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото

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В доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фотоВ доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фотоВ доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фотоВ доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото
В доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фотоВ доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фотоВ доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фотоВ доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото
В доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фотоВ доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фотоВ доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фотоВ доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото

Двое жителей находятся в ожоговом отделении местной больницы

В двухэтажном общежитии в городе Дергачи прогремел взрыв бытового газа, сообщает главное управление Государственная служба чрезвычайных ситуаций Харьковской области.

Инцидент произошел 3 октября около 10:30 утра. На место происшествия немедленно приехали спасатели. Они извлекли из-под завалов пожилого мужчину. Другая пострадавшая – женщина 1972 года рождения – сумела самостоятельно выбраться из поврежденного здания еще до прибытия спасателей. Оба пострадавших сейчас находятся в ожоговом отделении местной больницы.

Сотрудники ГСЧС установили, что взрыв произошел на кухне на первом этаже здания. Взрывной волной были повреждены входные и межкомнатные двери, окна и перегородки шести комнат общежития.

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Теги: Харьков, Дергачи, взры, жилой дом, бытовой газ, общежитие
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