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Взрыв в Дрогобыче: спасены семь человек, в том числе пять детей

Взрыв в Дрогобыче: спасены семь человек, в том числе пять детей - Фото
Обрушенный подъезд в Дрогобыче - ГСЧС
30.08.2019, 09:48

В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела восьми человек, которые погибли сразу во время завала

29 августа в 18:00 в Дрогобыче Львовской области в полном объеме завершены работы по разбору завала строительных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

В ходе поисково-спасательных работ силами ГСЧС спасены семь человек, в том числе пять детей.

Обнаружены тела восьми человек, смерть которых наступила сразу во время завала, из которых:

28 августа 2019

- женщины (1975 г.р.) - 05:20.

- мужчины (1962 г.р.) - 08:25.

29 августа 2019

- мужчины (1977 г.р.) - 00:20.

- женщины (1940 г.р.) - 02:50.

- женщины (1955 г.р.) - 03:16.

- мальчика (пять лет) - 03:29.

- женщины (1939 г.р.) - 04:50. 

- женщины (1998 г.р.) - 06:00.

  • 28 августа в 02:46 ночи на Грушевского, 101 в Дрогобыче в результате взрыва был полностью разрушен один из подъездов четырехэтажного дома.
  • Спасатели считают, что в Дрогобыче в доме взорвался не газ.
  • По состоянию на 06:30 29 августа под завалами жилого дома в Дрогобыче обнаружены тела восьми погибших
  • В тот же день Национальная полиция Львовской области задержала двух работников коммунального предприятия в рамках дела о взрыве дома. 

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