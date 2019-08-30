Взрыв в Дрогобыче: спасены семь человек, в том числе пять детей

29 августа в 18:00 в Дрогобыче Львовской области в полном объеме завершены работы по разбору завала строительных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В ходе поисково-спасательных работ силами ГСЧС спасены семь человек, в том числе пять детей.
Обнаружены тела восьми человек, смерть которых наступила сразу во время завала, из которых:
28 августа 2019:
- женщины (1975 г.р.) - 05:20.
- мужчины (1962 г.р.) - 08:25.
29 августа 2019:
- мужчины (1977 г.р.) - 00:20.
- женщины (1940 г.р.) - 02:50.
- женщины (1955 г.р.) - 03:16.
- мальчика (пять лет) - 03:29.
- женщины (1939 г.р.) - 04:50.
- женщины (1998 г.р.) - 06:00.
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