Взрыв дома в Дрогобыче: открыто два уголовных производства

Последствия взрыва в Дрогобыче (Фото: ГСЧС)

По факту взрыва в доме в Дрогобыче полицейские зарегистрировали уголовное производство постатье об умышленном уничтожении или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшем тяжкие последствия в виде уничтожения и повреждения имущества граждан и нанесения вреда их здоровью и причинение смерти (ч.3 ст.270-1 УК) и начали досудебное расследование. Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

Отмечается, что Дрогобычская местная прокуратура дополнительно внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, должностными лицами Дрогобычского городского совета и коммунального предприятия при содержании жилого дома (ч.2 ст.364 УК).

Сообщается, что указанные уголовные производства объединили в одно.