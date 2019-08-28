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Взрыв дома в Дрогобыче: открыто два уголовных производства

Взрыв дома в Дрогобыче: открыто два уголовных производства - Фото
Последствия взрыва в Дрогобыче (Фото: ГСЧС)
28.08.2019, 16:22

Дела открыли полиция и прокуратура, потом их объединили

По факту взрыва в доме в Дрогобыче полицейские зарегистрировали уголовное производство постатье об умышленном уничтожении или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшем тяжкие последствия в виде уничтожения и повреждения имущества граждан и нанесения вреда их здоровью и причинение смерти (ч.3 ст.270-1 УК) и начали досудебное расследование. Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

Отмечается, что Дрогобычская местная прокуратура дополнительно внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, должностными лицами Дрогобычского городского совета и коммунального предприятия при содержании жилого дома (ч.2 ст.364 УК).

Сообщается, что указанные уголовные производства объединили в одно.

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