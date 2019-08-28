Спасатели считают, что в Дрогобыче в доме взорвался не газ

Разрушенный дом в Дрогобыче (фото - пресс-служба ГСЧС)

Ночной взрыв в жилом доме в Дрогобыче во Львовской области, из-за которого произошло обрушение подъезда, вряд ли произошел из-за утечки бытового газа. Об этом заявил на брифинге замдиректора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский.

По его словам, спасатели изначально подозревали газ, но процессе проведения работ газовой службы "было установлено, что эта причина маловероятна".

Коротинский сказал, что под завалами могут находиться еще пять человек, и что поисково-спасательные работы будут проводиться до полного разбора обрушенных конструкций.

Смотрите видео и фото: В Харькове обвалился автомобильный мост