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Спасатели считают, что в Дрогобыче в доме взорвался не газ

Спасатели считают, что в Дрогобыче в доме взорвался не газ - Фото
Разрушенный дом в Дрогобыче (фото - пресс-служба ГСЧС)
28.08.2019, 11:17

Под завалами могут находиться еще пять человек

Ночной взрыв в жилом доме в Дрогобыче во Львовской области, из-за которого произошло обрушение подъезда, вряд ли произошел из-за утечки бытового газа. Об этом заявил на брифинге замдиректора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский.

По его словам, спасатели изначально подозревали газ, но процессе проведения работ газовой службы "было установлено, что эта причина маловероятна".

Коротинский сказал, что под завалами могут находиться еще пять человек, и что поисково-спасательные работы будут проводиться до полного разбора обрушенных конструкций.

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дрогобыч обрушение взрыв газа
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