Взрыв дома в Дрогобыче: количество жертв возросло – фото, видео

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Под завалами жилого дома обнаружены тела уже шести погибших

Количество погибших в результате обрушения дома в Дрогобыче Львовской области возросло до шести человек. Об этом сообщают Дрогобычский горсовет и областная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Информация по состоянию на 19:25. Только что из-под завала освободили еще одну женщину. К сожалению, без признаков жизни", - отмечается в сообщении пресс-службы городского совета.

Таким образом, под завалами обнаружены тела шести погибших.

По состоянию на 01:00 29 августа, было организовано освещение места проведения поисково-спасательных работ, продолжалась активная фаза разбора завала строительных конструкций (загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора).

"Утром 28 августа обнаружены тела двух человек (мужчины и женщины). 29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины. В 02:49 изъяли из-под завала тело женщины. В 03:20 - тело женщины, в 03:28 нашли тело мальчика", - уточнили в пресс-службе областного ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Всех жителей поврежденного дома эвакуировали, им оказывается психологическая помощь В ходе проведения поисково-спасательных работ сотрудники ГСЧС из-под завалов спасли семь человек из них пять детей, которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.

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Теги: погибшие, взрыв, фото, видео, дрогобыч
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