Взрыв в Мелитополе. Один из пострадавших умер, второй борется за жизнь

8 июля в Мелитополе прогремел взрыв на территории предприятия Технодом – двоих пострадавших с ожогами третьей и четвертой степени госпитализировали в больницу. Сегодня один из них умер, второй еще борется за жизнь, пишет местный портал Запорожские вести.

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От ожогов скончался 36-летний мастер участка, во время взрыва он пострадал больше. Его коллега, 60-летний руководитель другого предприятия, сейчас находится в тяжелом состоянии.

По информации нацполиции Запорожской области, взрыв произошел в помещении, которое арендовало на территории предприятия частная компания. Эта компания производила промышленное оборудование по смешиванию веществ для химической, фармацевтической и пищевой отраслей.

Сейчас эксперты изучают, какая именно смесь стала причиной взрыва, а правоохранители открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

8 июля на одном из мелитопольских предприятий Технодом прогремел взрыв, обгорели люди.

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Дарья Мостовая

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