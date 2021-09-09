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Киевские силовики задержали группу, которая держала в рабстве 120 человек – ОГП

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 15:01
Киевские силовики задержали группу, которая держала в рабстве 120 человек – ОГП - Фото
Операция по освобождению из рабства (фото - ОГП)

Киевские правоохранители задержали группу, которая удерживала в трудовом рабстве 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, в группу входили пятеро человек: на вокзалах Киева, Днепра и Одессы они подыскивали людей без постоянного места проживания, предлагали им сельскохозяйственную работу в Днепропетровской области, 3000–4000 грн зарплаты в месяц, бесплатное жилье и трехразовое питание.

Завербованных людей они отправляли на агрофирму под Днепром, где заставляли работать по 12-16 часов в сутки, пишут в ОГП. Денег работникам не платили, им лишь давали еду сомнительного качества два-три раза в сутки и алкогольные напитки.

В ОГП говорят, что у завербованных отобрали паспорта и телефоны, за ними наблюдали бригадиры, которые угрожали и применяли силу в случае отказа выполнять требования. Из-за отсутствия документов и средств связи работники были вынуждены оставаться на агрофирме, пишут правоохранители.

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Всего было проведено 18 обысков, в том числе на агрофирме и домах, где проживали завербованные. По данным ОГП, из трудового рабства освободили 120 человек, 17 из них подали заявления о совершенном против них преступлении.

Открыто уголовное дело по статье о торговле людьми (ч. 2 ст. 149). Решается вопрос о подозрениях и мерах пресечения задержанным.

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Марк Сировой
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киев днепр торговля людьми рабство агрофирма Офис генпрокурора
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