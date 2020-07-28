Торговал украинками. На границе с РФ задержали россиянина с тремя харьковчанками

Предполагается, что мужчина хотел вывезти их в Белгород, а в дальнейшем использовать их в целях сексуальной эксплуатации

На границе с РФ поймали россиянина, который предположительно мог торговать украинскими девушками с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Иностранца задержали на пункте пропуска Гоптовка, который находится на российско-украинской границе. Вместе с ним были три жительницы Харькова в возрасте от 24 до 37 лет. Предполагается, что россиянин планировал доставить их в Белгород.

Во время прохождения приграничного контроля мужчину задержали, открыто уголовное дело по факту торговли людьми (ч. 2 ст. 149 УК).

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Дарья Мостовая

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