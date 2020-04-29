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В Полтавской области раскрыли группу, подозреваемую в торговле людьми - полиция

В Полтавской области раскрыли группу, подозреваемую в торговле людьми - полиция - Фото
Фото: пресс-служба НПУ
29.04.2020, 17:25

Фигуранты якобы вербовали людей, а затем за вознаграждение передавали их с целью трудовой эксплуатации

Сотрудники отделения Национальной полиции в Полтавской области задержали двух жителей города Горишние Плавни, которые могли вербовать и передавать людей для трудовой эксплуатации за деньги. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, 33-летний мужчина и 57-летняя женщина искали жертв среди тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях, через соцсети и общих знакомых. Удерживали "невольников" якобы в одном из частных домов города.

пресс-центр НПУ

За отказ от выполнения работ фигуранты могли применять физическое и моральное насилие - в одном из случаев мужчину заставляли работать, якобы удерживая его на металлической цепи.

пресс-центр НПУ

Сейчас полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц) УК и ч. 2 ст. 149 (торговля людьми по предварительному сговору группой лиц) УК. Если вина будет доказана, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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  • В июле 2019 года сообщалось, что в Киеве за четыре года было зафиксировано 39 жертв торговли людьми.

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Дарья Мостовая
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