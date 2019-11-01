В зоне ООС задержали турка по подозрению в торговле людьми: фото

Задержание гражданина Турции (Фото: штаб ООС)

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе пограничники задержали гражданина Турции по подозрению в вербовке женщин для дальнейшего оказания интимных услуг за границей. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Задержание произошло на блокопосту на выезде из Мариуполя. Вместе с задержанным были две украинки, которых он, по данным правоохранителей, собирался вывезти в Евросоюз. Позже было установлено, что 45-летний турок искал девушек и женщин, находившихся в сложном материальном положении, через соцсети втягивал их в секс-индустрию.

По факту открыто уголовное дело по статье о торговле людьми Уголовного кодекса, задокументировано несколько фактов вербовки гражданок Украины. Задержанному иностранцу сообщили о подорении.

По состоянию на июль, п олиция зафиксировала в Украине 214 случаев торговли людьми в 2019 году.

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