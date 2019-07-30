Полиция зафиксировала 214 случаев торговли людьми в 2019 году

Артем Крищенко. Фото: mvs.gov.ua

30 июля начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Артем Крищенко заявил, что за первые шесть месяцев 2019 года, правоохранители зафиксировали 214 случаев торговли людьми в Украине. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В полиции информируют, что в рамках 190 криминальных производств этой категории следователи уже сообщили о подозрении лицам, которые их совершили. Досудебные расследования уже окончены в 104 криминальных производствах, открытых по факту торговли людьми.

"Одновременно полицейские установили 170 лиц, которые пострадали от действий злоумышленников. Среди пострадавших - 98 мужчин, 67 женщин, трое несовершеннолетних и двое малолетних детей", - заявил Крищенко.

По информации МВД, за первое полугодие полиции удалось раскрыть четыре организованные группы, занимавшиеся торговлей людьми. Их деятельность распространялась на территории пяти областей и города Киева.

Крищенко добавил, что обычно жертвами злоумышленников становятся женщины, которые не работают, содержат детей, разведены или находятся в тяжелом материальном положении.

"Также было выявлено 30 фактов торговли людьми в форме втягивания граждан в преступную деятельность. Наиболее уязвимой категорией тут стали мужчины в возрасте от 25 до 35 лет", - уточнил Крищенко.

По словам полицейского, обычно потерпевших вербовали для работы курьерами по доставке фасованного товара. Так путем обмана злоумышленники вынуждали жертв принимать участие в наркотрафике.

29 июля в Министерстве внутренних дел заявили, что в Киеве началась установка экстренных кнопок для связи с полицией - оператор будет доступен 24/7.