В Киеве устанавливают экстренные кнопки для связи с полицией

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел заявляет, что в Киеве началась установка экстренных кнопок для связи с полицией. Об этом МВД проинформировало в Facebook.

"Сообщить о чрезвычайной ситуации становится еще легче. В Киеве уже начали установку кнопок экстренного вызова. Просто жмешь на кнопку и получаешь связь с оператором полиции", - заявляют в МВД.

Как информируют в министерстве, оператор полиции будет слышать и видеть вас 24/7, даже, если вы не нажали на кнопку помощи, потому она имеет системы видео-наблюдения и звукозаписи.

"Safe city во всех его проявлениях" - говорится в сообщении МВД.

На данный момент устройство установлено на:

- Smart street, Салютна, 2;

- Аллеи художников;

- Пейзажной аллее;

- Парк "Владимирская горка".

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