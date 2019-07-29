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В Киеве устанавливают экстренные кнопки для связи с полицией

В Киеве устанавливают экстренные кнопки для связи с полицией - Фото
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
29.07.2019, 14:00

В Министерстве внутренних дел заявляют, что сообщить о чрезвычайной ситуации становится еще легче

Министерство внутренних дел заявляет, что в Киеве началась установка экстренных кнопок для связи с полицией. Об этом МВД проинформировало в Facebook.

"Сообщить о чрезвычайной ситуации становится еще легче. В Киеве уже начали установку кнопок экстренного вызова. Просто жмешь на кнопку и получаешь связь с оператором полиции", - заявляют в МВД. 

Как информируют в министерстве, оператор полиции будет слышать и видеть вас 24/7, даже, если вы не нажали на кнопку помощи, потому она имеет системы видео-наблюдения и звукозаписи. 

"Safe city во всех его проявлениях" - говорится в сообщении МВД. 

На данный момент устройство установлено на:

- Smart street, Салютна, 2;

- Аллеи художников;

- Пейзажной аллее;

- Парк "Владимирская горка".

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